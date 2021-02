Coronavirus, positivi undici bambini: hanno tra gli uno e i nove anni

La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ha comunicato che sono 92 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al Covid-19 oggi 23 febbraio.

"Tra i nuovi contagiati ci sono undici piccoli tra gli 1 ed i 9 anni, undici ragazzi tra i 10 ed i 17 anni e due persone di 83 e 85 anni. Sono stati lavorati complessivamente 359 tamponi. 37, invece, i guariti, tra cui un 15enne, un 92enne ed un 85enne.

Ricordiamo a tutta la cittadinanza che è in vigore l’ordinanza comunale n. 68 del 19 febbraio 2021. Misure restrittive, da sabato 20 a domenica 28 febbraio 2021, che si sono rese necessarie a causa dell’alto numero di contagi che registriamo ancora in città", scrive in una nota il comune di Castellammare di Stabia.