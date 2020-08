Covid-19, l'ultimo bollettino dell'Unità di crisi: 5 nuovi positivi e altrettanti guariti

L'Unità di Crisi della Regione Campania per l'emergenza Covid-19 ha reso noto l'ultimo bollettino a proposito del virus in Regione.

I positivi del giorno sono 5, emersi dall'analisi di 1.972 tamponi.

Il totale positivi dall'inizio della pandemia in Campania sale quindi a 5.055 casi, su un totale tamponi che si attesta a 347.947 unità.

Non si registrano decessi per Coronavirus, che quindi a oggi ha fatto 438 in regione. Ci sono invece 5 guariti, per un totale che sale quindi a 4.240 persone.