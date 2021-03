Covid-19, peggiorano ancora i dati: tamponi positivi all'11,2%. Tredici nuove vittime

I nuovi positivi registrati in Campania sono stati 2.842 nelle ultime 24 ore

Sono 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi positivi al Sars-CoV-2 in Campania. A darne notizia è l'Unità di Crisi regionale con il consueto bollettino quotidiano. I tamponi positivi sono l'11,22% del totale, ovvero 25.327 (di cui 4.401 antigenici).

I sintomatici, dei nuovi positivi, sono 215.

Il totale dei positivi a questo punto raggiunge quota 279.818 dall'inizio della pandemia (di cui 7.649 emersi da tamponi antigenici antigenici), su di un totale di 3.041.179 tamponi effettuati (di cui 127.131 antigenici)?.

Tredici, i deceduti in più dall'ultimo bollettino, per un totale di vittime che sale a 4.427 persone. Dei 13, otto sono deceduti nelle ultime 48 ore, cinque in precedenza ma registrati ieri?.

I guariti del giorno sono invece 577, su di un totale ora a 190.181 unità.

?Report posti letto su base regionale

Nel bollettino c'è anche il consueto report sui posti letto in regione.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 140

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (tra posti letto Covid e privati)

Posti letto di degenza occupati: 1.358