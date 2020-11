Coronavirus in Campania, calano i casi ma è elevato il numero di vittime: 32

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure volte alla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha reso noto il nuovo bollettino sul contagio in Campania di oggi sabato 21 novembre 2020. Positivi leggermente in calo rispetto a ieri (circa 500 unità) a fronte di un numero di tamponi molto elevato. Cresce il numero dei guariti, ma è preoccupante il dato delle vittime: 32, sebbene sia un numero che derivi da un riconteggio dei deceduti e quindi maturato negli ultimi cinque giorni.

Intanto oggi c'è stata una riunione dell'Unità di Crisi che ha toccato aspetti molto importanti della gestione epidemiologica, tra i quali l'analisi della tenuta della sanità regionale, il piano vaccinazioni Coronavirus, e la situazione riapertura scuola in presenza.

Tutti i numeri del bollettino

Positivi del giorno: 3.554

di cui: Asintomatici: 3.192 e Sintomatici: 362

Tamponi del giorno: 24.692

Totale positivi: 133.056

Totale tamponi: 1.407.796



​Deceduti: 32 (tra il 15 e il 20 novembre)

Totale deceduti: 1.249

Guariti: 1.379

Totale guariti: 30.672

​Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 198

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (comprensivi di offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 2.260