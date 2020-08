Coronavirus, De Luca: "Controlli rigorosi sui viaggi o presto saranno chiuse le frontiere"

"Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l'80 per cento dei contagi registrati in Campania deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall'estero. E' indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall'estero all'obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio. Sono indispensabili il controllo della temperatura corporea ma anche test sierologici, e una stretta rigorosa sui controlli, altrimenti diventerà inevitabile la chiusura delle frontiere". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una nota.

"L'invito ai cittadini è di rispettare rigorosamente le misure di precauzione e prevenzione previste, senza le quali va evitato di avere contatti con quanti, anche familiari, rientrano da viaggi all'estero", conclude il Governatore.

Nel napoletano due nuovi casi di positivi di rientro dalle vacanze fuori Regione

Due nuovi casi di positività al Coronavirus ad Ottaviano, nel napoletano. Si tratta di due giovani di ritorno da un periodo di vacanza trascorso fuori regione. A darne notizia alla cittadinanza è il sindaco Luca Capasso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo altri due casi di positività al Covid-19 a Ottaviano. Si tratta di due ragazzi tornati dalle vacanza trascorse fuori regione, quindi non legati ai casi precedenti. Anche per loro si sta lavorando per ricostruire le frequentazioni recenti e far scattare le opportune quarantene. Intanto loro e i familiari sono in isolamento. Allo stato attuale abbiamo a Ottaviano otto casi di positività al Covid, cinque dei quali riscontrati già da diversi giorni e quindi in attesa di tampone negativo. È un dato preoccupante, inutile nasconderlo. Ed è preoccupante la positività di quelli che tornano dalle vacanze, per i quali è davvero complicato ricostruire la catena del contagio. Per questi motivi sto per emanare una ordinanza sull'obbligo della mascherina più restrittiva di quella regionale. Ve ne darò notizia nelle prossime ore, intanto vi invito alla massima prudenza e al rispetto delle regole. Voglio, inoltre, ringraziare i medici di base di Ottaviano, che come al solito stanno facendo un lavoro preziosissimo in questa fase difficile. Non siamo un focolaio, ma possiamo diventarlo se non stiamo attenti, mi raccomando", scrive il primo cittadino sulla sua pagina ufficiale sui social.