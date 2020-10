Coronavirus, i positivi in Campania tornano sotto quota 400: ma due nuovi decessi

Bollettino del 6 ottobre in Campania, reso noto dalla task force della Regione. Calano leggermente i positivi, scendendo sotto quota 400, ma sono due i decessi registrati nelle ultime ore.

Positivi del giorno: 395

Tamponi del giorno: 5.064

Totale positivi: 15.163

Totale tamponi: 637.463

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 468

Guariti del giorno: 125

Totale guariti: 6.718

"Non c'è crisi posti letto"

"Non vi è alcuna emergenza relativa ai posti letto disponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola struttura sanitaria esaurisce la disponibilità di degenze (e in tempo utile ha già organizzato l'ampliamento già previsto dei posti), il dato non può essere riferito a una emergenza generale, che non esiste". E' quanto spiega in una nota l'Unità di Crisi della Regione Campania per l'emergenza Covid-19 sulla situazione posti letto nelle strutture ospedaliere.

L'Unità di Crisi ha diffuso anche il report dei posti letto su base regionale:

- Posti di terapia intensiva disponibili: 92

- Posti letto di terapia intensiva occupati: 47

- Posti letto di degenza disponibili: 555

- Posti letto di degenza occupati: 460

Si completa la Fase C

"Come programmato nelle settimane precedenti, si completa pienamente entro le prossime 48 ore la 'Fase C', che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva. Entro 48 ore tutto questo sarà operativo. E' evidente che si lavora in maniera progressiva, in relazione alla crescita dei contagi. Sarebbe del tutto irragionevole realizzare centinaia di posti letto, riducendo altri servizi, in assenza di domanda", rende noto l'Unità di Crisi.

"Covid hospital modulari pronti"

"I Covid hospital modulari sono pronti e possono già essere attivati in caso di necessità. Quello di Napoli ha già attivi 28 posti letto di degenza e 12 di terapia intensiva. Anche i Covid hospital di Caserta e Salerno sono pienamente funzionali e attivabili in caso di necessità. Sono destituite di fondamento le notizie secondo cui sarebbero chiusi e senza personale", conclude l'Unità di Crisi regionale.