Covid-19, il bollettino di oggi: 14 nuovi casi e un guarito

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure volte a prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso il nuovo bollettino a proposito del contagio, aggiornato alle 23.59 di ieri 26 luglio 2020.

I positivi del giorno, come anticipato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono 14. È il risultato di 1.555 tamponi effettuati dal precedente bollettino.

Si è giunti quindi ad un totale di positivi, dall'inizio della pandemia, di 4.926 unità. I tamponi totali raggiungono invece quota 324.552.

Resta fermo fortunatamente il numero dei decessi, a 434. Una persona è guarita ieri, per un totale di 4.127 guariti.

Le parole di De Luca

Così il governatore Vincenzo De Luca aveva anticipato nel primo pomeriggio quanto sarebbe stato pubblicato poi dall'Unità di Crisi: "Quattro (dei 14 casi, ndR) sono relativi allo screening fatto sul Litorale Domizio presso un campo di extracomunitari, alcuni sono invece relativi a un focus che abbiamo a Pisciotta, nel Cilento di persone che erano provenientI da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che veniva da Roma e risultati positivi. I due fenomeni più rilevanti sono i quattro del Litorale Domizio e i casi di Pisciotta, dove c'è un piccolo focolaio. Per il resto c'è una situazione assolutamente normale e tranquilla con 4 o 5 contagi in maniera sparsa sul territorio e non c'è alcuna preoccupazione a condizione che siamo responsabili", spiega il presidente della Regione.