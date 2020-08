Coronavirus, 68 nuovi contagiati in Regione Campania: il bollettino

Sono 68 i nuovi casi di Coronavirus in Regione Campania. Lo ha comunicato una nota dell'Unità di Crisi Regionale. Sono 3475 i tamponi effettuati e tre sole le persone considerate guarite da ieri. Dei 68, come già anticipato dal Governatore Vincenzo De Luca, 15 sono provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro. In queste ore, anche nell'aeroporto di Capodichino, si procede al controllo di tutti coloro che arrivano o tornano in Campania dall'estero.

Il bollettino a Napoli

Nella sola città di Napoli sono 38 i nuovi positivi contati in soli tre giorni. Attualmente i positivi in città sono 154 e dall'inizio dell'epidemia sono stati riscontrati 1.186 casi. Un incremento di casi frenato solo in parte dalla guarigione di cinque persone negli ultimi tre giorni.