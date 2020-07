Covid, casi ancora in crescita in Campania: 11 positivi su 703 tamponi

L'Unità di crisi della regione Campania per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 ha diffuso il nuovo bollettino sul contagio, aggiornato alle 23.59 di ieri sabato 25 luglio 2020.

Sono 11 i nuovi casi di positività registrati su 703 tamponi effettuati. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale quindi a 4.912 positivi su 322.997 tamponi.

Non si registrano nuovi decessi, che restano fermi a quota 434, così come non si registra nessun nuovo guarito (fermo a 4.126 persone il totale).

Il dato dei nuovi positivi conferma la tendenza dei giorni scorsi alla crescita dei contagiati, ieri 21 ma su oltre 2.400 tamponi effettuati.