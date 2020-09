Coronavirus a Casavatore: obbligo di mascherina anche all'aperto

Obbligo di mascherine anche all'aperto e durante tutto l'arco della giornata nel Comune di Casavatore. A deciderlo, con una nuova ordinanza, è il sub commissario Marzia de martino. "Obbligo, per l’intero arco della giornata (24 ore su 24) e fino a cessate esigenze, su tutto il territorio comunale di utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) ove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale", così si legge nell'ordinanza.

