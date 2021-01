Covid a Casalnuovo: cala il numero dei positivi

Cala il numero dei positivi al Covid nel comune di Casalnuovo. Ad annunciarlo è il sindaco Massimo Pelliccia: "Negli ultimi 7 giorni i dati nella nostra città ci fanno registrare 93 nuovi cittadini positivi al Covid e 106 cittadini guariti dal virus, pertanto il numero dei casi attivi scende a 593. In questi giorni stiamo facendo un importante lavoro di ricognizione con l’Asl che di qui a qualche giorno porterà a certificare la guarigione di oltre 200 cittadini ancora presenti nei nostri elenchi, nonostante siano clinicamente già guariti. Purtroppo le attività di comunicazione tra i vari dipartimenti dell’Asl rallentano la registrazione delle guarigioni, motivo per cui i numeri riportati dall’Asl continuano ad essere superiori rispetto ai dati dei reali positivi presenti sul territorio. Resta fondamentale tenere alta la guardia in attesa che la vaccinazione arrivi alla maggior parte della popolazione".