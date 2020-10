Focolaio di Covid-19 nella casa di riposo, 57 infetti: alcuni sono ultracentenari

Preoccupa quanto emerso ieri a proposito di una casa di riposo di Portici, dove si sono registrati numerosi positivi, addirittura 57, al Coronavirus. Su 52 ospiti, in 41 sono risultati affetti da Covid. Stesso risultato per quanto riguarda 16 dipendenti, che in totale nella struttura sono 40.

La casa di riposo è la Pio XII, in via Gaetano Poli. La scoperta del focolaio è stata possibile dopo il ricovero di due persone risultate affette da Coronavirus al Covid Hospital di Boscotrecase. Asintomatica la maggior parte dei positivi, alcuni dei quali centenari. Quelli rimasti in isolamento nella struttura sono stati spostati in due piani loro dedicati, mentre i negativi si trovano, separati, al primo piano.

"Stamattina (ieri, ndR) – Ha spiegato su Facebook sindaco di Portici, Enzo Cuomo – siamo stati informati dall'Asl che in una casa di riposo per anziani con gestione privata della nostra città diversi ospiti provenienti da varie città della provincia di Napoli ed alcune lavoratrici dipendenti sono risultati contagiati dal Covid e sono positivi al test del tampone".

"Uno degli ospiti – ha aggiunto – è stato ricoverato in ospedale mentre gli altri sono stati posti in isolamento all'interno della casa di riposo sotto la sorveglianza sanitaria dell'Asl Napoli 3 Sud. Agli anziani in isolamento ed ai dipendenti contagiati gli auguri di pronta guarigione della nostra comunità".