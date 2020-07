Coronavirus, due nuovi casi a Cardito: non sono collegati tra loro

"Vi informo, purtroppo, che l’Asl Napoli 2 Nord mi ha appena comunicato che sono stati individuati due nuovi casi di Covid-19 nella nostra città. Si tratta di due persone già in isolamento preventivo. Non dobbiamo cadere nel panico e nell’allarmismo, bisogna stare attenti ed essere responsabili. Il virus è ancora presente e dobbiamo usare tutte le precauzioni possibili. Vi ricordo che sussiste ancora l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi, dobbiamo essere molto più attenti in questa fase delicata ed evitare situazioni di pericolo", scrive su Facebook Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A risultare positivi ai controlli due extracomunitari. I due casi non sono collegati tra loro.