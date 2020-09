Focolaio Cardarelli, 30 i pazienti positivi: restano (isolati) nei reparti

Situazione preoccupante al Cardarelli dove sono 30 i pazienti risultati positivi al virus. Tra questi anche un medico della rianimazione. A questi vanno aggiunti i 18 ricoverati (due intubati) nella palazzina M, il padiglione dedicato totalmente ai contagiati.

Il personale sanitario è preoccupato per la decisione di non trasferire i pazienti positivi nei Covid Center. Seppur isolati in stanze diverse, i positivi restano infatti all'interno dei reparti del Cardarelli, visto che erano giunti in ospedale per altre problematiche e sono asintomatici.

Blocco ricoveri in 8 reparti

Per la presenza di casi di Covid-19 al Cardarelli era stato disposto nelle ultime 48 ore il blocco dei ricoveri dei pazienti in otto reparti: Ortopedia 1, Medicina 2, Medicina 3, Chirurgia generale 1, Pneumologia 1, Chirurgia plastica, Chirurgia vascolare, T.I.P.O, oltre all'individuazione di eventuali ulteriori contagi di pazienti o personale medico entrato in contatto con i positivi.

Boom di casi in Campania: peggior dato di ieri in Italia

Nel bollettino diieri diramato dalla Regione Campania si contano 260 nuovi positivi. Questo perché - fa sapere l'Unità di Crisi - ai 218 nuovi contagiati si aggiungono 42 ulteriori casi. precedentemente non conteggiati.

In totale sono 459.231 i tamponi effettuati. Stabile il numero dei deceduti, 448. Si contano oggi anche 12 guariti.

I rientri

L'Asl Napoli 1 ha inoltre reso noti i numeri relativi ai tamponi effettuati sui viaggiatori che rientrano. Sono stati eseguiti 215 tamponi in poco meno di due giorni. In totale sono 12184 i tamponi eseguiti, su 14450 segnalazioni arrivate all'ufficio competente. Sono 373 le telefonate arrivate al numero verde 800909699. In totale, sono 521 i viaggiatori risultati positivi al tampone, 34 nella giornata di ieri.