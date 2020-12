Coronavirus, la situazione del contagio nel carcere di Poggioreale

Sarebbero 42 i detenuti del carcere di Poggioreale positivi al Covid-19, tutti allocati nel padiglione Venezia e uno nel Sai (Sezione assistenza intensiva), e 39 i detenuti in quarantena precauzionale, nel padiglione Firenze, perché primi giunti o perché hanno avuto contatti con positivi. Sono 27 invece le unità del personale di polizia penitenziaria contagiate, 10 delle quali in quarantena. Tra il personale sanitario vi sono 4 persone assenti per Covid-19, tra le quali 3 medici e un infermiere. I detenuti ricoverati in ospedale sono 3, dei quali 2 al Cardarelli e uno al Cotugno. Dall'inizio della pandemia nel carcere di Poggioreale sono stati effettuati 3.306 tamponi. A fornire i dati, riportati dall'agenzia Adnkronos, sono il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e il garante comunale di Napoli Pietro Ioia, che nella giornata di giovedì visiteranno anche il carcere di Secondigliano.

"In questi giorni - dichiarano Ciambriello e Ioia - abbiamo dato numeri su carcere e Covid, abbiamo partecipato a manifestazioni di solidarietà per i detenuti, abbiamo cercato di sensibilizzare la politica rispetto alla gravità in questo momento di emergenza ma in generale sui temi che riguardano il carcere: sovraffollamento, malasanità, malagiustizia. La nostra vuole essere una battaglia civile utile per la democrazia e per i diritti, consapevoli che sia necessario ed opportuno divulgare con trasparenza i dati su carcere e Covid".