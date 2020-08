Aumentano in casi di Coronavirus in Italia (552): 15 in Campania, ma ben 28 guariti

I dati resi noti dalla task force della Regione sull'emergenza Covid in Campania. Sono 15 i casi nella nostra regione, in aumento dunque dopo gli ultimi giorni.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 15

Tamponi del giorno: 2.025

Totale positivi: 5.050

Totale tamponi: 345.975

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 28

Totale guariti: 4.240



* Dati aggiornati alle 23.59 di ieri

Aumentano i positivi in Italia

Rispetto alle ultime settimane si registra un incremento di contagi in Italia, ben 552 nuovi positivi in un solo giorno. Particolarmente colpito il Veneto con più di 180 casi. 27 in Sicilia.

Coronavirus, individuati i principali fattori di rischio che portano alla morte

Sono stati resi noti i risultati di uno studio guidato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con la Clinica Mediterranea Cardiocentro di Napoli, l'Università di Pisa e altri 33 centri clinici italiani che hanno costituito la collaborazione 'COvid-19 RISk and Treatments' (Corist), sui decessi per Covid-19.

Per un paziente ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, i principali indicatori di un maggiore rischio di mortalità sono stati l'età avanzata, il decadimento della funzione renale e l'elevato livello di infiammazione nel sangue.