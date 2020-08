Il bilancio dei contagi del Covid in Campania: 400 gli attualmente positivi e 435 i deceduti

L'aggiornamento del ministero della Salute rende noto l'andamento dell'emergenza Covid-19 sulla Campania. Secondi i dati aggiornati al 2 agosto sono 5.016 i contagiati dall'inizio dell'epidemia in Campania, con 401 persone attualmente ancora positive, delle quali 35 ricoverate con sintomi, 38 in totale ospedalizzate e tre in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

435 i deceduti e oltre 337mila i tamponi effettuati.

Coronavirus, dati in Campania aggiornati