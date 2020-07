Covid-19, allarme Campania: pochissimi tamponi, ma è prima al Sud per crescita contagio

La situazione relativa all'epidemia di Coronavirus in Campania sta tornando negli ultimi giorni, per gli esperti della Protezione civile, preoccupante. E sono i numeri a mostrare alcune difficoltà rispetto ad altre regioni.

Pochi tamponi effettuati

Innanzitutto, c'è il problema dei tamponi effettuati. Nelle ultime settimane sono in drastico calo. Così, nel merito, la fondazione indipendente Gimbe che raccoglie e elabora i dati sulla pandemia: "La regione Campania si assesta in ultima posizione per numero di tamponi diagnostici ogni 100.000 abitanti". La media nazionale è di 570 tamponi ogni 100.000 abitanti, qui "ne sono stati prelevati e comunicati – va avanti Gimbe – soltanto 217". Dall'inizio dell'emergenza in Campania sono stati effettuati 316.191 tamponi. I positivi sono risultati essere 4.858. La differenza con le altre regioni è evidente: in Lombardia ne sono stati effettuati 1.217.829 (95.633 casi accertati), in Veneto 1.138.625 (19.707 accertati).

Nuovi positivi, è la prima al Sud

Non è soltanto il conteggio dei tamponi a preoccupare. Il punto è che nonostante questi siano pochi la Campania sta scalando comunque la classifica delle regioni in fatto di nuovi positivi. Nella settimana tra il 15 e il 21 luglio ci sono stati 60 nuovi casi, 28 in più rispetto ai sette giorni precedenti. La settima regione nel Paese col maggiore aumento, superate in breve tempo tutte le regioni del Sud e numerose del Centro. Gimbe calcola, incrociando matematicamente i dati, anche la "velocità" di diffusione del contagio. Un indice che vede al 22 luglio la Campania seconda, dopo la Calabria.

Infine, gli "attualmente positivi" non diminuiscono, con la Campania che è settima, preceduta da Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto e Toscana.

Salvini, i dati e l'attacco a De Luca

Il leader della Lega intanto ha preso spunto dai numeri di Gimbe per attaccare il governatore campano Vincenzo De Luca: “Invece di ridere dei morti, l’indegno De Luca si occupi della salute dei campani”.