In Campania il numero di contagi più alto d'Italia: sono il doppio della Lombardia

Sono 83mila e 274 le persone attualmente positive al Coronavirus in Campania, è il numero più alto in Italia. Nonostante i dati siano in miglioramento la regione, stando al monitoraggio del Ministero della Salute, conta più del doppio dei contagiati di quelli della Lombardia (40mila e 736 casi) e poco meno del doppio della Puglia (42mila e 682 positivi).

Un miglioramento, però, c'è stato e da inizio mese ad oggi si è passati da 91.597 a 83mila e 274. Il tasso di positività, inoltre, è tornato sotto al 7% e torna a calare il numero delle vittime, 29, di cui 18 decedute nelle ultime 48 ore e 11 in precedenza ma registrate ieri. Il totale arriva a 6.719 morti dall'inizio della pandemia. I guariti dell'ultimo bollettino sono 2.390, con il totale ora a quota 316.423.

Il miglioramento dei dati - anche se quello totale sui contagi preoccupa, e non poco - non dovrebbe determinare il ritorno della Campania in zona arancione o rossa. Una buona notizia, insomma, in vista anche delle prossime riaperture al vaglio del Governo. Intanto, da oggi ripartono i due Hub vaccinali della Mostra e di Capodichino dopo la chiusura di due giorni per mancanza di dosi.