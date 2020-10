Ricciardi: "Ospedali Covid in Campania e Lazio quasi pieni. Mi preoccupano di più le sub-intensive"

Walter Ricciardi, uno dei massimi esperti della lotta al Covid, ospite di SkyTg 24, ha spiegato cosa lo preoccupa maggiormente in questo momento: "Gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo. Le strutture Covid in questo momento in Campania e nel Lazio sono quasi piene. Mi preoccupano non tanto le terapie intensive di cui si parla, ma le sub-intensive dove ci sono pazienti infettivi che devono essere curati in un certo modo. E i posti si stanno già saturando adesso figuriamoci quando arriverà l'influenza. Non siamo al collasso, ma in una situazione di grandissima pressione".

Quarantena

"La quarantena si può ridurre da 14 a 10 giorni, come fanno i tedeschi, con un tampone invece che due. È qualcosa che stiamo consigliando e spero che il Governo prenda in considerazione. Non c'è nessuna ipotesi di chiusura di esercizi commerciali. Si sta pensando a quali sono le attività che prevedono assembramenti ingiustificati che riguardano attività non primarie. Sarà il Governo più a prendere la decisione".