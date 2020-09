Coronavirus, 208 nuovi casi in Regione: l'elenco comune per comune

Sono 208 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Campania. Ecco, nel dettaglio, la ripartizione comune per comune. Napoli 61, Casoria 8, Benevento 8, Castellammare Di Stabia 7, Torre Annunziata 4, Torre Del Greco 4, Massa Lubrense 4, Melito Di Napoli 4, Eboli 4, Ottaviano 4, Volla 3, Giugliano In Campania 3, Castel Volturno 3, Quarto 3, Acerra 2, Striano 2, Palma Campania 2, San Sebastiano Al Vesuvio 2, Cava De’ Tirreni 2, Campagna 2, Capaccio Paestum 2, Afragola 2, Caivano 2, Casalnuovo Di Napoli 2, Grumo Nevano 2, Arzano 2, Avellino 2, Casaluce 2, Somma Vesuviana 2, Orta Di Atella 1, San Giorgio A Cremano 1, Vico Equense 1, Portici 1, Meta Di Sorrento 1, Marigliano 1, Sorrento 1, Sperone 1,Castelvenere 1, Sant’Antonio Abate 1, Albanella 1, Battipaglia 1, Roccadaspide 1, Pollena Trocchia 1, San Giuseppe Vesuviano 1, Pozzuoli 1, Crispano 1, Boscoreale 1, Frattamaggiore 1, Marano Di Napoli 1, Capri 1, Ischia 1, Sant’Arpino 1, Casagiove 1, San Cipriano D’Aversa 1, Macerata Campania 1, Marcianise 1, Portico Di Caserta 1, Teverola 1, Agropoli 1, Sarno 1, Scafati 1, Forio 1, Casamicciola Terme 1, San Vitaliano 1, Sant’Agnello 1, Piano Di Sorrento 1, Sant’Anastasia 1, Pomigliano d’Arco 1, Gragnano 1 e uno a Roma.

