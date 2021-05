Covid in Campania: meno di mille i nuovi positivi, 8 decessi

Sono 946 i positivi al Coronavirus del 15 maggio in Campania su più di 18mila tamponi eseguiti. 8 i decessi (21 nelle ultime 48 ore) e 1431 i guariti. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid. La Campania resta in zona gialla, come stabilito dal ministero della Salute.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 946 (*)

di cui

Asintomatici: 654 (*)

Sintomatici: 292 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.390

Tamponi antigenici del giorno: 6.491

Deceduti: 8 (**)

Totale deceduti: 6.805

Guariti: 1.431

Totale guariti: 323.754

** 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 102

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.196

*** Posti letto Covid e Offerta privata

Aggiornamento vaccini

L'Unità di Crisi regionale ha comunicato i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 15 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.737.623 cittadini. Di questi 667.384 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.405.007.

Si parte con gli over 40

L'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Covid-19 ha reso noto che a partire da oggi 15 maggio 2021, sarà aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49.

Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà invece aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio.