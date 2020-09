Coronavirus, la Campania è la regione l'incremento più alto d'Italia

Il Ministero della Salute ha emesso il nuovo bollettino nazionale con i dati aggiornati a oggi, 7 settembre 2020, sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Sono 1.108 i nuovi casi di Covid-19 rilevati oggi in Italia, in calo rispetto a ieri (1.297). E' la Campania la regione dove si registra l'incremento maggiore: rispetto a ieri 218 nuovi casi di contagio, che portano il totale a 8128. Di questi 223 sono ricoverati con sintomi, 7 in terapia intensiva e quasi tremila in isolamento domestico.

Nel bollettino odierno diramato dalla Regione Campania, però, si contano 260 nuovi positivi. Questo perché - fa sapere l'Unità di Crisi - ai 218 nuovi contagiati si aggiungono 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri.

In totale sono 459.231 i tamponi effettuati. Stabile il numero dei deceduti, 448. Si contano oggi anche 12 guariti.