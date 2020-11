Coronavirus, migliora la situazione in Campania: deflette la curva del contagio

Deflette il dato che riguarda il contagio da Coronavirus in Campania. Lo si evince dall'ultimo bollettino emanato dall'Unità di Crisi Regionale, che parla di 2022 nuovi casi di positività (solo 161 dei quali sintomatici) su 19063 tamponi effettuati. In pratica, un caso di positività ogni 9,42 tamponi analizzati. Ieri il dato era peggiore: un positivo ogni 8,06 tamponi. Sono 36 i morti (11 deceduti nelle ultime 48 ore). Ecco nel dettaglio il bollettino.

Positivi del giorno: 2.022, di cui 1861 asintomatici e 161 sintomatici.

Tamponi del giorno: 19.063

In totale sono 153693 i positivi in Campania dall'inizio della pandemia, su 1.571.873 tamponi effettuati

Con i 36 deceduti calcolati oggi (11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri) in totale sono 1631 le persone morte in Campania per Covid-19. Ammontano a 1583 i nuovi guariti, un dato estremamente positivo. In totale sono 47.276 i guariti dal Coronavirus.

​Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 183

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)