Coronavirus, in Campania 3351 contagiati in più

Il Ministero della Salute ha comunicato i dati relativi al contagio da Coronavirus in Campania. Sono 3351 i nuovi casi di contagio. Si contano purtroppo anche morti, 27 in più rispetto a ieri. Il totale dei deceduti per Covid-19 sale dunque a 994.

In totale sono quindi 85246 gli attualmente positivi in Campania. Di questi, 2080 sono ricoverati con sintomi, 184 sono in terapia intensiva, 82982 in isolamento domiciliare.