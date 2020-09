Coronavirus, il nuovo bollettino regionale: dati in ulteriore calo

In Campania sono 103 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi, 19 sono contagi di rientro da fuori regione o connessi a precedenti positivi da rientro. Sono inoltre ben 70 i guariti e non si registra, per fortuna, alcun nuovo decesso. A comunicarlo l'Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 9.003 e il numero delle persone decedute resta 451. I guariti sono 4.654 di cui 4.650 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Il totale dei tamponi eseguiti è 494.487 di cui 5.427 effettuati nella giornata di ieri.

I rientri

L'Asl Napoli 1 Centro ha, come di consueto, fornito anche i dati sui tamponi effettuati a coloro che rientrano. Negli ultimi due giorni sono stati effettuati circa 210 tamponi, per un totale di 12984 dal 13 agosto. Sono arrivate 15800 segnalazioni via mail all'Asl, e in due giorni 248 telefonate al numero verde 800909699 dedicato a color che rientrano dall'estero. In totale sono 596 i viaggiatori trovati positivi, uno solo nelle ultime 24 ore.