Coronavirus, migliorano i dati che riguardano la Regione Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso l'odierno bollettino che fotografa l'emergenza Covid-19 in Campania. Migliora ancora il dato, rispetto a ieri. I dati di oggi raccontano che, in Campania, è affetto da Covid-19 un paziente ogni 13,90 persone tamponate. Sono 1414 i positivi di oggi, su quasi 20mila tamponi però. In calo anche i morti: se ne contano oggi 47, 24 dei quali nelle ultime 48 ore.

I dati

Positivi del giorno: 1.414 (1299 dei quali asintomatici)

Tamponi del giorno: 19.663

Guariti: 1.758

In totale sono 172.746 le persone risultate positve al Covid-19 in Campania, su 1.788.904 tamponi effettuati. Di queste, 76.382 sono già guarite e 2.275 sono, purtroppo, decedute.

​Report posti letto su base regionale