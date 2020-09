Coronavirus, sfiorata ancora quota 300: è sempre boom di positivi in Campania

La task force della Regione, aggiorna la cittadinanza sui contagi in Campania del 30 settembre. Ancora alti i casi di positività in Campania, 287 (record negativo in Italia) nelle ultime 24 ore. Zero i decessi (contro i due di ieri), ma ben 135 i guariti.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 287

Tamponi del giorno: 5.584

Totale positivi: 12.742

Totale tamponi: 595.991

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 139

Totale guariti: 6.166

Diffusione Covid a Napoli e Capri

L'ASL rende noti i contagi nel distretto dell'ASL Na1, che comprende Napoli e Capri. Sono 138 i positivi nelle ultime 24 ore. Tra questi 14 sono emersi negli screening preoperatorio. 18 sono coloro in totale che hanno avvertito sintomi nel distretto sanitario interessato dal conteggio dell'ASL.

"Scuola sicura" e test rapidi: la nota della Regione

Si è tenuta questa mattina, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, una riunione con tutti i direttori generali dell’Asl, delle Aziende Ospedaliere e con i componenti dell’Unità di Crisi. Particolare attenzione è stata dedicata al mondo della scuola nella nostra regione, ormai tutte riaperte.

E’ stato completato lo screening deciso dalla Regione su tutto il personale scolastico della Campania (130mila tra docenti e non docenti). Hanno già ottenuto il bonus di tremila euro i 919 istituti per l’acquisto di termoscanner. Distribuite le prime mille pistole per la misurazione della temperatura corporea. Sono in distribuzione altre 2.700. Nell’ambito del piano “Scuola sicura” la Regione è pronta, su richiesta degli istituti, anche per uno screening a tappeto sugli studenti.

Nel corso della riunione, in relazione alla prevenzione, è stato ribadito l’impiego di test rapidi molecolari (Pcr) in tutti i Pronto Soccorso, e per altri screening sierologici mirati per categorie, acquisito il dato confermato nella stessa circolare ministeriale, della poca affidabilità dei “test salivari”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da domani intanto parte la campagna di vaccinazioni anti-influenzali in tutta la Campania grazie alla dotazioni di 1.800.00 vaccini acquistati nello scorso mese di aprile e distribuiti alle Asl e ai medici di famiglia. Saranno in dotazione anche alle farmacie, anche se non potranno per norma ministeriale, somministrali direttamente.