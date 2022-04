Covid, il bollettino della Campania: quasi 7mila nuovi casi

L'Unità di crisi della Regione Campania per l'emergenza Covid-19 ha diffuso i dati relativi a oggi 9 aprile 2022, come di consueto aggiornati alle 23.59 del giorno precedente. Le nuove diagnosi nel territorio regionale sono state 6.795 a fronte di 39.728 test (tra antigenici e molecolari) effettuati, per un'incidenza pari al 17,1%, più bassa rispetto al 18,31% registrato 24 ore prima.

In calo anche i posti letto occupati in degenza ordinaria Covid, mentre restano stazionari quelli occupati in terapia intensiva, al momento 37 su 581 posti disponibili.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 6.795

di cui all'antigenico 5.880 e al molecolare 915

Test: 39.728

di cui antigenici 28.995 e molecolari 10.733

Deceduti: 7, di cui 6 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37 (come ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra offerta pubblica e privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 708 (-6 rispetto a ieri)



I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.