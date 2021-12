I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link . La Regione ha reso intanto noto che dal 16 dicembre prenderanno il via le vaccinazioni per bambini dai 5 agli 11 anni, che in Campania - secondo dati Istat - sono 388mila.

L'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Coronavirus riporta 1.216 nuovi positivi registrati nelle 24 ore precedenti alle 23.59 di ieri. Il numero è stazionario rispetto agli ultimi giorni I tamponi effettuati sono stati 32.948, con una incidenza di positivi del 3,69%, quindi in leggero calo rispetto a ieri ( 4,09% ) e anche rispetto a giovedì (3,89%).

Covid in Campania, 14 ricoveri in un solo giorno. Al via le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni