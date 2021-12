Covid in Campania, il bollettino: calano tamponi e diagnosi, ma l'incidenza esplode all'8,53%

Sono 1.594 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. È il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale. Il numero è molto più basso rispetto al record assoluto di diagnosi risalente a ieri, ma anche a fronte di un dato di tamponi estremamente meno indicativo: i test effettuati sono infatti stati 18.675, per un'incidenza di positivi in realtà molto alta, pari all'8,53% (ieri era 6,25)

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 1.594

Test: 18.675

Deceduti: 4

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29 (-2 su ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra offerta pubbliva e privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 493 (-2 su ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.