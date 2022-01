Covid in Campania, 20mila nuove diagnosi in 24 ore. Ricoveri in flessione dopo settimane

L'Unità di crisi regionale ha diffuso gli ultimi dati sull'emergenza epidemiologica, aggiornati alle 23.59 di ieri 16 gennaio 2022.

Si registra un totale - tra test antigenici e molecolari - di 19.788 diagnosi di positività su 107.168 tamponi effettuati, per un indice di positivi pari al 18,46%. I nuovi decessi sono 12, mentre cala nuovamente dopo diversi giorni il numero dei ricoveri passato da 1.278 a 1.246 (-32) con una persona in più di ieri in terapia intensiva (da 87 a 88).

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 19.788

di cui

Positivi all'antigenico: 11.789

Positivi al molecolare: 7.999

Test: 107.168

di cui

Antigenici: 64.474

Molecolari: 42.694

Deceduti: 12 in totale, 9 nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699

Posti letto di terapia intensiva occupati: 88 (+1 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.246 (-32 rispetto a ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.