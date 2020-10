Covid, il bollettino a Napoli: 532 i nuovi positivi e due morti

Sono 532 i nuovi positivi di competenza Asl Napoli 1 Centro emersi nelle ultime 24 ore su complessivamente 3.172 tamponi eseguiti (positivi 16,77%), di cui 572 da laboratori privati (positivi 24,30%).

Dei nuovi positivi, 139 sono tamponi eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico del SSR.

Altri 244 sono invece tamponi eseguiti da USCA (Napoli), contatti stretti di positivi. Tredici hanno eseguito il tampone e sono risultati positivi: è in corso un approfondimento dettagliato sia per risalire alle motivazioni che hanno generato la necessità di eseguire i tamponi, così come indagini per individuare i contatti stretti. Alcuni dei numeri rilasciati non sono ancora raggiungibili. Altri 72 sono tamponi eseguiti da USCA (Napoli) su richiesta dei medici di famiglia.

I guariti del giorno a Napoli sono 49, e 17 i ricoveri in meno in ospedale. Negativa è invece la notizia di una persona in più in terapia intensiva. Sono 463 in più le persone in isolamento domiciliare e 2 le nuove vittime.

La situazione negli ospedali

Al Covid Center Ospedale del mare in terapia intensiva ci sono 6 degenti (+1 rispetto a ieri) con attivi 10 posti letto, nella subintensiva resta un paziente con attivi 8 posti letto. In degenza 39 persone con attivi 39 posti letto.

Nel Covid Residence Ospedale del mare ci sono 7 ospiti (+1 rispetto a ieri) e sono attive 42 stanze (uso singolo o doppio) con in corso di attivazione ulteriori 42 stanze (uso singolo o doppio).

Al Covid Center Loreto mare sono in degenza 37 persone (-3 rispetto a ieri), con attivi 40 posti letto. In terapia subintensiva restano 10 pazienti con attivi 10 posti letto.