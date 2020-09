Coronavirus, sempre alti i dati: 195 nuovi casi in Campania

​La task force della Regione Campania che sta affontando l'epidemia di Coronavirus ha diffuso il bollettino di oggi.

I positivi del giorno sono 195, risultati dall'analisi di 6.027 tamponi.

Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza è di 11.102 persone risultate da 559.258.

In tutto il Covid-19 ha fatto 457 vittime dall'inizio della pandemia, un numero che non è cresciuto nelle ultime 24 ore.

Confortante il numero dei guariti di oggi, 105, che portano il totale a 5.488.

Di nuovo mascherine obbligatorie all'aperto, le ragioni di Palazzo Santa Lucia

C'è un "aumento significativo dell’età mediana alla diagnosi" di Covid-19 in Campania. È l'analisi della situazione Coronavirus contenuta nell'ordinanza numero 72 della Regione Campania, che ha oggi nuovamente reso obbligatorio indossare all'aperto la mascherina.

"In Italia si osserva un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-Cov-2 – spiega ancora Palazzo Santa Lucia nelle conclusioni del provvedimento – sebbene con un andamento più contenuto rispetto a quello osservato in altri Paesi europei. Anche in questa settimana si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all’estero".

La trasmissione passa "dalla popolazione più giovane a quella più fragile o anziana, soprattutto all'interno della famiglia", problema che "si riflette in un maggiore impegno dei servizi ospedalieri".

Questo il motivo per cui rispettare misure preventive e quarantene "resta un elemento cruciale ed ineludibile per contrastare la diffusione dell'infezione". "È necessario – si legge nel testo – mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione al rispetto delle misure di controllo, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l'isolamento dei casi, la quarantena dei loro contatti stretti". "Fondamentale – aggiunge la Regione – mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale sul peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico".

I contenuti dell’ordinanza in sintesi

1) Sono ulteriormente confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°;

2) È disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto). L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

3) È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°;

4) Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da “contatto stretto”, vi è l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identità.