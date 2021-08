Coronavirus, cresce ancora la curva dei contagi: mai così alto il numero di positivi da metà maggio scorso

Sale ancora la curva dei contagi in Campania. Sono 711 i nuovi positivi (173 a Napoli), numero più alto mai registrato dal 16 maggio scorso. Sono 14 i nuovi ricoverati in ospedale, ma nessun nuovo caso di paziente Covid in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)



Positivi del giorno: 711

Test: 17.655



Deceduti: 2 (*)

(*) nelle ultime 48 ore



Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 16 (invariato)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 317 (+14)

** Posti letto Covid e offerta privata.



I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link : https://vaccinicovid19. regione.campania.it/e_vaccini- anti-covid.html

Bollettino Covid Napoli

173 nuovi positivi

+ 90 guariti

+ 1 ricovero in ospedale

+ 0 ricovero in terapia intensi

+172 in isolamento domiciliare

+ 1 deceduto (1 Loreto mare)