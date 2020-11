Crollano i positivi in Campania ma tamponi dimezzati: boom di guariti (oltre duemila in un giorno)

L'Unità di crisi della Regione rende noto l'ultimo aggornamento sui contagi Covid in Campania. Buone notizie per quanto concerne i nuovi contagi: 2158 nelle ultime 24 ore. Quasi dimezzato però il numero di tamponi processati, solo 15mila. Di poco sotto al 14% la percentuale effettiva di positivi. 39 i morti e più di duemila i guariti in Campania.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.158

di cui:

Asintomatici: 1.931

Sintomatici: 227

Tamponi del giorno: 15.739

Totale positivi: 138.431

Totale tamponi: 1.447.867

​Deceduti: 39 (*)

Totale deceduti: 1.309

Guariti: 2.091

Totale guariti: 33.613

* Deceduti tra il 14 e il 22 novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 201

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.331

* Posti letto Covid e Offerta privata

La situazione a Napoli

A Napoli sono 456 i nuovi positivi, secondo i dati forniti dall'Asl Napoli 1 sull'epidemia Covid.

+460 guariti

- 3 ricovero in ospedale

+ 2 ricovero in terapia intensiva

- 180 in isolamento domiciliare

+ 5 deceduti

+ 1 deceduto per allineamento si aggiungono anche ulteriori deceduti 1 il 06.11, 1 il 17.11, 2 il 20.11