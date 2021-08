Coronavirus, in Campania giornata negativa: 5 vittime e nuovi ricoveri anche in terapia intensiva

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

ha emesso il quotidiano bollettino sulla situazione in regione.

I tamponi positivi crescono dal 2.33% al 5.17%, ma soprattutto ci sono cinque vittime, tre persone in più in terapia intensiva e 12 ricoveri Covid in più.

I dati di oggi

Questo il bollettino di oggi, con i dati aggiornati alle 23.59 di ieri.



Positivi del giorno: 315

Test effettuati: 6.091

Deceduti: 5, questi nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (+3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 261 (+12)

** Posti letto Covid e Offerta privata.