Coronavirus, 31mila positivi in Italia oggi: peggio della Campania solo la Lombardia

Nuovo record di positivi in Campania, sono 3186 nelle ultime 24 ore, ma con più di 18mila tamponi effettuati. Precipita la situazione in Italia, superati i 31mila contagiati. Cresce l'ipotesi lockdown nazionale, mentre De Luca si oppone a qualsiasi ipotesi di chiusure locali (ad esempio si era parlato di lockdown di Napoli o Milano). "Abbiamo disponibili 250 posti di terapia intensiva. La aumentiamo la disponibilità nelle terapie intensive quando serve. Abbiamo fatto già 700mila vaccinazioni per l'influenza e consegnato oltre un milione di dosi ai medici. A marzo record 622 ricoveri ospedalieri, oggi il doppio. Avevamo 4mila positivi, oggi 40mila. Molti asintomatici che però contagiano. Terapie intensiva a marzo picco 135, già oggi 164 ricoveri e il peggio deve ancora venire. Triplicheremo degenza e terapie intensive", ha precisato De Luca.

Positivi del giorno: 3.186

di cui:

Asintomatici: 3.016

Sintomatici: 170

Tamponi del giorno: 18.656

Totale positivi: 52.071

Totale tamponi: 937.974

​Deceduti: 15 (*)

Totale deceduti: 659

Guariti: 525

Totale guariti: 11.062

* Deceduti tra il 28 e il 29 ottobre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 161 (-3)

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.385 (+88)

La situazione nella città di Napoli

Sono 674, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 4.682 tamponi (positivi 14,40%), di cui 1.197 analizzati in laboratori privati (positivi 25,73%).

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +134 guariti, + 8 ricoveri in ospedale, + 2 ricoveri in terapia intensiva, +519 in isolamento domiciliare, cinque persone sono decedute.

Per quanto riguarda gli ospedali, il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 13 persone (+1 rispetto a ieri) con attivi 16 posti letto. In subintensiva ci sono 8 pazienti (nessuno in più) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 39 su 39 posti letto attivi. Nel Covid Residence Ospedale del mare gli ospiti sono 11 (gli stessi di ieri) con attive 84 stanze (uso singolo o doppio).

Infine, il Covid center del Loreto mare ha in degenza 49 pazienti, +9 rispetto a ieri, su 50 posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 10 pazienti (gli stessi di ieri) con 10 posti letto attivi.