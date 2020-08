Coronavirus, bollettino Campania del 3 agosto: un morto e quattro positivi

Il bollettino reso noto dalla Regione sull'epidemia da Coronavirus in Campania del 3 agosto 2020. Quattro i positivi e un decesso.

Ieri erano 7 i positivi nella nostra regione.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4

Tamponi del giorno: 826

Totale positivi: 5.020

Totale tamponi: 338.018

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 436

Guariti del giorno: 7

Totale guariti: 4.187



* Dati aggiornati alle 23.59 di ieri

STAGISTA POSITIVO A POZZUOLI

Nella sede centrale del comune di Pozzuoli uno stagista è risultato positivo al Covid-19 all'esame del tampone. Il giovane, residente a Napoli, è impiegato come stagista a Pozzuoli nell'ufficio tecnico in una palazzina situata al Rione Toiano.

Inizialmente era risultato negativo al test sierologico, per poi però essere positivo al tampone. E' stata disposta a scopo precauzionale dai responsabili dell'ufficio tecnico la chiusura dell'intero manufatto in cui ha sede l'ufficio al fine di sanificare i locali.

Disposti anche i tamponi per i venti dipendenti del comune a contatto con lo stagista.

Premio di mille euro dalla Regione

La Giunta Regionale ha deliberato di avviare le procedure di riconoscimento della premialità per il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19 con una prima individuazione di quelli che sono stati esposti a rischio durante questi mesi. In questa prima fase il personale coinvolto è di circa 15.000 unità per un impegno finanziario di circa 10 milioni di euro.

Inoltre, proseguono gli interventi del Piano socio economico della Regione a sostegno delle categorie particolarmente colpite dalla crisi degli ultimi mesi.

La Giunta regionale nella seduta di oggi ha infatti approvato un sostegno straordinario una tantum, fino ad un massimo di 1000 euro, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Bonus di solidarietà di 1000 euro anche per i lavoratori del comparto cinematografico e audiovisivo.

Bonus una tantum fino a 1000 è previsto anche per gli accompagnatori e guide turistiche, alpine e vulcanologiche abilitate residenti nel territorio della regione.