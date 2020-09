Coronavirus, sempre alto il numero di positivi in Campania: due i morti

Continua a restare alto il numero di positivi in Campania. 286 oggi, con due decessi. 59 i guariti del giorno. Quasi 600mila i tamponi esaminati. Al fine di tentare di limitare i contagi in Campania De Luca ha emesso un'ordinanza che limita fortemente la movida e le attività commerciali.

Questo il bollettino di oggi:​

Positivi del giorno: 286

Tamponi del giorno: 6.335

Totale positivi: 12.455

Totale tamponi: 590.407

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 59

Totale guariti: 6.027

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bilancio dei positivi nell'Asl Napoli 1 (comprende Napoli e Capri)

Sono 103 i positivi nel distretto Asl Napoli 1 di oggi. Nel Covid Center dell'Ospedale del Mare sono 24 in degenza, quattro in sub intensiva e due in terapia intensiva. Al Covid Center del Loreto Mare 36 in degenza. Sono in tutto 109 i ricoverati in ospedale nel distretto dell'Asl Napoli 1, 109 ricoverati in ospedale, 11 in terapia intensiva.