Coronavirus, rapporto positivi/tamponi oltre il 9% in Campania: registrati altri 25 decessi

Sono 714 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 7758 tamponi analizzati (rapporto positivi/tamponi al 9,2%). Questo è quanto emerge dai dati del consueto bollettino quotidiano di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus diffuso dall'Unità di Crisi regionale.

Dei nuovi positivi, 75 sono i sintomatici. 1138 sono le nuove guarigioni registrate, mentre si aggrava di altre 25 vittime il bilancio dei deceduti. Tra questi, 6 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre i restanti 19 sono avvenuti in precedenza ma sono stati registrati solamente ieri.

Il riepilogo dei dati

Positivi del giorno: 714 (di cui 26 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 613

Sintomatici: 75

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 7.758 (di cui 232 antigenici)

Totale positivi: 207.863 (di cui 156 antigenici)

Totale tamponi: 2.245.559 (di cui 2.605 antigenici)​

​Deceduti: 25 (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​)

Totale deceduti: 3.395

Guariti: 1.138

Totale guariti: 131.806

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 94

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 ( Posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 1.448 .

Gli ultimi aggiornamenti sulla campagna di vaccinazione in Campania

"Con gli arrivi delle nuove dotazioni di vaccino, in programma oggi e domani, la campagna vaccinale proseguirà in maniera serrata per completare il primo blocco, e prioritariamente per la fase dei 'richiami' della prima dose, somministrata dal 30 dicembre scorso. Le seconde dosi saranno somministrate regolarmente e secondo calendario a partire dai 21 giorni di distanza previsti. La campagna non si interromperà ma è previsto un fisiologico rallentamento delle somministrazioni fino a giovedì". Così in una nota l'Unità di Crisi Regionale della Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.