Coronavirus, solo 48 i positivi in Campania nell'ultimo bollettino

Sono solamente 48 i positivi nelle ultime 24 ore a Napoli, anche se a fronte di un numero bassissimo di tamponi effettuati, poco più di 1700. 17 i morti, trenelle ultime 48 ore e 14 frutto di un riconteggio

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 48 (*)

di cui

Sintomatici: 16 (*)

* I dati si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 1.761

Tamponi antigenici del giorno: 1.518

Deceduti: 17 (**)

** 3 deceduti nelle ultime 48 ore, 14 deceduti tra aprile e maggio ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 216 (-4)

* Posti letto Covid e Offerta privata.

La situazione a Napoli

Il bollettino dell'Asl Na 1

su + 10 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 4 asintomatici (40,00%), + 6 sintomatici (60,00%)

complessivamente su 313 tamponi (positivi 3,19 %) +10 nuovi positivi

+ 30 guariti

+ 1 ricovero in ospedale

+ 0 ricovero in terapia intensi

+ 9 in isolamento domiciliare

+ 0 deceduti

Covid Center Loreto mare