Coronavirus, cala il numero di nuovi contagiati ma otto decessi negli ultimi tre giorni

Cala rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Campania. Sono 1.718 le persone trovate positive al virus scoperte nelle ultime 24 ore. Meno rispetto al numero record di ieri, quando si è per la prima volta sfondato il muro dei duemila nuovi contagiati, ma resta comunque un dato molto elevato. Dei contagiati 58 presentano sintomi. In totale sono stati eseguiti nella giornata 12.530 tamponi. Sono otto le persone decedute tra il 21 e il 23 ottobre di cui l'Unità di crisi ha dato notizia oggi. Resta preoccupante la situazione dei posti letti con le terapie ordinarie che hanno reso necessaria l'attivazione di nuovi posti letto nelle ultime ore.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.718

di cui:

Asintomatici: 1.660

Sintomatici: 58

Tamponi del giorno: 12.530

Totale positivi: 36.023

Totale tamponi: 843.297

Deceduti: 8 (*)

Totale deceduti: 571

Guariti: 42

Totale guariti: 9.149

Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva attivati: 227

Posti letto di terapia intensiva occupati: 105

Posti letto di degenza attivati: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.118

(*) Deceduti tra il 21 e il 23 ottobre