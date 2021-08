Covid, cala il numero dei nuovi positivi in Campania

Registrati altri quattro decessi. Leggero calo dei ricoveri in terapia intensiva

Calano i nuovi positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Nonostante l'aumento del numero di tamponi effettuati, sono 531 i nuovi positivi registrati nella regione. Si registrano ancora quattro decessi oltre ad altre nove persone decedute in precedenza ma segnalate soltanto nella giornata di ieri. Leggero calo dei ricoveri nelle terapie intensive con pazienti trasferiti in degenza ordinaria.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 531

Test: 19.013

Deceduti: 4 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 366

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.