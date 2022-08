Zero decessi per il secondo giorno di fila: il bollettino Covid della Campania

La Regione Campania ha trasmesso i dati aggiornati alle 23:59 di ieri del bollettino Covid.

Per il secondo giorno di fila non ci sono vittime, notizia oltremodo positiva. Le nuove diagnosi sono 1.764, emerse a fronte di 9.425 test effettuati. L'incidenza è quindi del 18.71%, in linea con ieri (era 18.34).

Per quanto riguarda i posti letto Covid occupati, quelli di terapia intensiva sono 17 (due in più rispetto a ieri) e quelli ordinari 379 (due in meno rispetto a ieri).