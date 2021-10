Covid, l'allarme dal bollettino: crescono i positivi e i ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino della protezione civile registra un importante aumento dei positivi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 406 i nuovi casi riscontrati. Quasi il doppio rispetto a ieri nonostante siano stati analizzati 23.637 tamponi. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva e in regime ordinario. Una persona è deceduta nelle ultime ore.

Il bollettino

Positivi del giorno: 406

Test: 23.637

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 183

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.