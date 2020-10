Coronavirus, i contagi non si arrestano in Campania: due in più di ieri (sfiorati i 400)

Sempre alti i contagi in Campania. Dopo i 390 di ieri, oggi si registrano 392 positivi nella nostra regione.

De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì, si è detto preoccupato soprattutto per il mancato rispetto delle normative anti Covid, puntando l'indice contro le forze dell'ordine che non farebbero abbastanza sul territorio.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 392

Tamponi del giorno: 8.482

Totale positivi: 13.524

Totale tamponi: 612.784

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463

Guariti del giorno: 42

Totale guariti: 6.315

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Terapie intensive

In Campania sono 6.745 le persone attualmente positive al Covid-19. Di queste, 6.267 (+330) sono in isolamento domiciliare e 478 (+19) sono le persone ricoverate in ospedale, 439 (+18) in reparti ordinari e 39 (+1) in terapia intensiva, come precisato dal Ministero della Salute. Oggi la Campania è la regione italiana con il maggior numero di casi.