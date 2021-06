Coronavirus, ancora quattro morti in Campania nelle ultime ore

Resta stabile la curva dei contagi in Campania. A poche ore dal passaggio in zona bianca sono 139 i nuovi positivi registrati nell'ultimo giorno. Non si fermano ancora i decessi che sono quattro registrati nelle ultime 48 ore. Continua a migliorare la situazione dei posti letti disponibili in tutta la regione.

Il bollettino

Positivi del giorno: 139 (*)

di cui

Sintomatici: 56 (*)

* I dati si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 8.336

Tamponi antigenici del giorno: 7.120



Deceduti: 4 (**)

** 4 deceduti nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 296

* Posti letto Covid e Offerta privata.