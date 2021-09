Coronavirus, leggero aumento dei positivi: c'è una nuova vittima

Un nuovo ricovero in terapia intensiva. Sono 394 i nuovi positivi

Un leggero aumento dei nuovi positivi è stato registrato oggi in Campania. L'Unità di crisi regionale ha reso noto che sono 394 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore su un totale di 20.275 tamponi analizzati. C'è purtroppo anche una nuova vittima del virus così come una persona ricoverata è passata in terapia intensiva nelle ultime ore. Sei persone, invece, sono state dimesse dalla degenza ordinaria.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)



Positivi del giorno: 394

Test: 20.275

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 332

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.