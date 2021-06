Coronavirus, 80 i nuovi positivi in Campania: mai così pochi negli ultimi mesi

Cala ancora il numero di positivi in Campania. Secondo l'ultimo bollettino sono 80 nelle ultime 24 ore. 5 i decessi e 324 i guariti. Scendono ancora i ricoveri in ospedali.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 80 (*)

di cui

Asintomatici: 56 (*)

Sintomatici: 24 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 2.240

Tamponi antigenici del giorno: 1.051

Deceduti: 5 (**)

Totale deceduti: 7.342

Guariti: 324

Totale guariti: 355.448

** 1 deceduto nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 24

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 379

* Posti letto Covid e Offerta privata.

Vaccini, i dubbi di De Luca

I due farmaci non saranno più somministrati agli under 60. Il presidente della Regione Campania chiede chiarimenti al Ministero della Salute: "Ci diano indicazioni chiare. Non somministreremo il richiamo con un vaccino diverso perché non c'è stata sufficiente sperimentazione e non abbiamo certezza degli effetti. Chi ha ricevuto Astrazeneca e non ha avuto controindicazioni non le avrà nemmeno con la seconda dose".